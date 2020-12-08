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Eğitim

Fransız öğrenciler matematikte Avrupa’nın en başarısızı

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2019, Fransa’da öğrencilerin matematik alanında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.

Alaattin Doğru   | 08.12.2020
Fransız öğrenciler matematikte Avrupa’nın en başarısızı

Paris

58 ülkede yapılan araştırma, ilkokul 4. sınıftaki Fransız öğrencilerin ortalama matematik skorunun tüm AB üyesi ülkelerdeki akranlarından düşük, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler arasında en düşüklerden olduğunu gösterdi. 

İlköğretim 4. sınıftaki Fransız öğrenciler, matematik alanında TIMMS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın altında kalarak 485 puan, fen bilimleri alanında ise 488 puan aldı.

İlköğretim 8. sınıf öğrencileri ise matematikte 483, fen bilimleri alanında da 489 puan elde edebildi.

Araştırma sonuçları, Fransa’nın 1995’ten bu yana yapılan TIMMS’te 25 yıl önceye göre 47 puan geriye düştüğünü gösteriyor.

TIMMS 2019, 4. sınıf seviyesinde 58, 8. sınıf seviyesinde 39 ülkeyi kapsıyor.

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