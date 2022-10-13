Dolar
18.59
Euro
18.04
Altın
1,674.02
ETH/USDT
1,278.50
BTC/USDT
19,020.00
BIST 100
3,544.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İstanbul’da Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla düzenlenen toplantıda konuşuyor Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonu'nda Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de partisinin "Kadın Buluşmaları" programında konuşuyor
logo
Eğitim

Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 31 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanındaki programlara kayıtlı 5 bin 447 öğrenciye, 26 milyon 785 bin lira uygulamalı iş yeri desteği eğitim ücreti aktarıldığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 13.10.2022
Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği

Ankara

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla verilen desteğin bahar dönemine ait ödemelerinin yapıldığı belirtildi.

Söz konusu desteklerin, öğrencilerin iş becerisinin artırılmasını, iş piyasasını tanımalarını, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve iş yeri eğitiminin artırılması ile üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulandı.

Buna göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemi için 31 devlet üniversitesinde öğrenim gören fen ve mühendislik alanındaki lisans programlarından birine kayıtlı sanayide iş yeri eğitimini tamamlayan ve en az yüzde 80 devam durumunu sağlayan 5 bin 447 öğrenciye 26 milyon 785 bin 680 lira uygulamalı iş yeri eğitim ücreti aktarıldı.

İŞKUR'un katkısıyla uygulamalı iş yeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i kadar öğrencilere para ödemesi yapıldı.

Böylece, 8 dönemlik eğitimlerinin 1 dönemini uygulamalı iş yeri eğitimi kapsamında Ar-Ge merkezinde ya da sanayi kuruluşunda tamamlayan ve 80 iş günü iş yerine giden bir öğrenci 5 bin 412 lira almaya hak kazandı.

Desteklerden yararlanan öğrenci sayısı en fazla olan üniversiteler sırasıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi (1059 öğrenci), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (535 öğrenci), Gaziantep Üniversitesi (469 öğrenci), Gazi Üniversitesi (363 öğrenci) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (323 öğrenci) oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’yi 8 ayda en çok Alman, Rus ve İngiliz turist ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları başladı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği

Fen ve mühendislik öğrencilerine eğitim desteği

Trakya Üniversite öğrencilerinin kampüsteki 'ikinci evi' Genç Ofis oldu

Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı

İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor

İran'daki üniversitelerde protestolar devam ediyor
İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor

İran üniversitelerinde protesto gösterileri devam ediyor
İran'da protestolar 16. gününde devam etti

İran'da protestolar 16. gününde devam etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet