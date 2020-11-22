Emniyet ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti
Kimliğini evde unutan ve KPSS'ye geç kalan adayların yardımına emniyet ekipleri koştu.
Ankara
Sakarya'da polis ekipleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı Ortaöğretim'e (2020-KPSS Ortaöğretim) geç kalan adayları yetiştirmek için seferber oldu.
Saat 10.00'da kapılarını kapatan sınav merkezlerine geç kalan, yanlış okula giden veya evraklarında eksiklik bulunan adayların imdadına polis ekipleri yetişti.
Kentin çeşitli noktalarında görev yapan ekipler, vatandaşları ekip otolarına bindirerek sınavın yapıldığı okullara getirdi.
Araçlardan inerek sınav merkezlerine koşan vatandaşlar, kapılar kapanmadan içeri girmeyi başardı.
Adaylar, kendilerine yardımcı olan emniyet ekiplerine teşekkür etti.
Eskişehir'de polis KPSS'ye geçen kalan öğrenciler için seferber oldu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan adaylar, Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. Girişte kimlik kontrolü yapan ekipler, maske ve dezenfektan verdikleri adayları kurallara uymaları için uyardı.
Geç kalan ya da sınav merkezlerini karıştıran adaylara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yardımcı oldu. Ekipler, adayları sınava girecekleri okullara son anda yetiştirdi.
Geç kalan bazı adaylar ise sınav saati geçtiği için merkezlere alınmadı.
Kahramanmaraş'ta polis 54 öğrenciyi sınava yetiştirdi
Ekipler, kimliği olmayan veya kimliğinde fotoğraf olmayan 14 öğrenciyi fotoğrafçıya ardından nüfus müdürlüğüne götürdü. Kimliğini evde unutan 6 öğrencinin de evinden kimliğini alıp sınava yetiştirdi.
Kent genelindeki cadde ve bulvarlarda öğrenciler üzerinde duyarlı bulunan polis, okulunu bulamayan ve sınava geç kalan 34 öğrenciyi ise sınav vaktinden önce okuluna gitmelerini sağladı.
Türkoğlu ilçesinden Kahramanmaraş'a gelen ve sınava 15 dakika kala kimliğini evde unuttuğu fark eden 17 yaşındaki Abdullah Azad Kılıç'ın, polisin yardımıyla fotoğrafı çekildi, nüfus dairesinde kimliği çıkartıldı, sonra da Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine son saniyelerde sınava yetiştirildi.
Onikişubat ilçesindeki 19 Mayıs Lisesine kimliksiz gelen 17 yaşındaki Melike Nur Yavuz için de seferber olan polis, fotoğrafını çektirip nüfus idaresinden kimliğini çıkartarak sınava bir dakika kala sınava girmesi gereken okula yetiştirdi.
Kimliğini evde unutan KPSS adayı genç kızın yardımına emniyet ekipleri koştu
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda sınava girecek olan B.Ş, saat 09.45'te bina girişinde kimliğini evde unuttuğunu fark etti.
B.Ş, durumunun okulda görevli polislerce öğrenilmesiyle trafik ekibi tarafından polis aracına bindirilerek evine doğru yola çıktı.
Bu sırada, genç kızın ikameti yönünde bulunan güzergah, sokağa çıkma kısıtlamasında görevli diğer ekiplerce açık tutuldu.
Fatih Mahallesi'ndeki evinden kimliğini alan B.Ş, polis ekiplerince sınav merkezine yetiştirildi.
Polislerin genç kızı sınava yetiştirme çabası, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Malatya'da polis öğrencileri sınava yetiştirdi
Ekipler, sınava geç kaldığını belirten Ceyda Somay'ı Yakınca Mahallesi'ndeki ikametinden alıp Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yetiştirdi.
Ayağı, kemiğindeki kırık nedeniyle alçıda olan bir öğrenci ise evinden polis ekipleri tarafından alınarak sınava girebilmesi için Polis Amca İmam Hatip Ortaokulu'na götürüldü.
Samsun'da KPSS'ye geç kalan öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu
Karayolları Kavşağı'nda KPSS'ye geç kaldığını polis ekiplerine söyleyen öğrenci için emniyet ekipleri seferber oldu.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, KPSS'ye girmek üzere 19 Mayıs ilçesine gitmek isteyen öğrenciyi Bölge Trafik ekiplerine teslim etti.
Ekipler kısa süre içinde öğrenciyi 19 Mayıs ilçesinde sınava gireceği okula yetiştirdi. Öğrenci ise ekiplere teşekkür etti.
Siirt'te kimliğini unutan KPSS adaylarının imdadına polis yetişti
Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yapılacak KPSS oturumuna kısa süre kala kimliklerinin yanlarında olmadığını fark eden 3 aday, salon görevlilerinin yardımıyla polise ulaştı.
Kısa sürede okula gelen ekipler, polis aracına bildirdikleri adayların kimliklerini aldırarak salon kapılarının kapanmasına 1 dakika kala sınava girecekleri binaya yetiştirdi.
Adaylar, polis ekiplerine yardımlardan dolayı teşekkür etti.
Antalya'da polis ekipleri KPSS'ye geç kalanların imdadına yetişti
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanındayız. Bizler sizler için varız" başlığıyla yapılan paylaşımda, sınav merkezlerine geç kalan, yanlış okula giden veya evraklarında eksiklik bulunan adayların polis ekiplerince okula yetiştirildiği anların videoları yer aldı.
Videoda motosikletli trafik polisinin arkasında sınava yetişmeye çalışan bir aday, "Sınava geç kalıyordum. Polis ağabeyim beni gördü. Beni sınava yetiştiriyor. Polisimizden Allah razı olsun. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." dedi.
Sınava geç kalan bir kadın adayı da ekip otomobiliyle yetiştiren polis memuru, "Çok mutlu olduk seni sınava yetiştirdiğimiz için. Sınavda başarılar. İnşallah istediğin puanları alırsın. Bir an önce okula gir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.