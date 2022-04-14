EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Nisan Pazar günü yapılacak 2022-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Öte yandan duyuruda adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı uyarısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.