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Eğitim

Eğitimin ardından 'veli toplantısı' da dijital ortama taşındı

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde video konferans yöntemiyle yapılan toplantılarda öğretmenler, velilere eğitimle ilgili çeşitli önerilerde bulunuyor, öğrencilerin durumunu takip ediyor.

Kemal Karadağ   | 08.05.2020
Eğitimin ardından 'veli toplantısı' da dijital ortama taşındı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine 81 ilde öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında veli toplantılarını video konferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un, video konferans yöntemiyle öğretmenlerle yaptığı görüşmede, veli toplantılarının yapılması çağrısı üzerine öğretmenler harekete geçti.

Tüm illerde öğretmenler, veli toplantılarını dijital ortama taşıdı. Video konferans yöntemiyle velilerle buluşan öğretmenler, uzaktan eğitim süreci başta olmak üzere çeşitli konularda öneriler sunuyor.

Toplantılarda, ailelere düşen görevlerin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve duygusal durumlarının desteklenmesi, motivasyonun yüksek tutulması konuları da ele alınıyor.

Öğrencilerin EBA TV'ye ve canlı derslere katılımlarının önemi vurgulanan toplantılarda, öğrencilerin durumu da takip ediliyor.

Toplantılarda ayrıca, sınava girecek öğrencilerle ilgili çeşitli bilgilendirme yapılıyor.

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