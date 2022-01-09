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Eğitim

Eğitime kar engeli

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde ve Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde, Bingöl'de kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Şener Toktaş, Servet Taşdemir   | 09.01.2022
Eğitime kar engeli

Bitlis

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bingöl

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak tüm eğitim kurumlarında 10 Ocak Pazartesi eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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