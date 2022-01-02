Eğitime kar engeli
Erzinca'da, Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba, Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçeleri ile Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Ankara
Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.
Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ordu
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.
Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Giresun
Giresun'un Çamoluk ilçesinde de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.