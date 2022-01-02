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Eğitim

Eğitime kar engeli

Erzinca'da, Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba, Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçeleri ile Giresun'un Çamoluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Ekip   | 02.01.2022
Eğitime kar engeli ,

Ankara

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okulların 3 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

Engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağını aktaran Makas, öğrencilerin tatilde ders çalışmasını ve kitap okumasını istedi.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 Ocak Pazartesi günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitim ve öğretime 3 Ocak Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca, bu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Giresun

Giresun'un Çamoluk ilçesinde de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışından dolayı tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, eğitim öğretime uzaktan eğitim sistemi üzerinden devam edileceği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir günlüğüne idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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