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Eğitim

Eğitime kar engeli

Bitlis merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında bugün ve yarın, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçeleri ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verildi.

Şener Toktaş   | 20.12.2021
Eğitime kar engeli

Van

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, bugün öğleden sonra ve yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Nurhak ve Göksun kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan merkez Onikişubat ilçesinde 14, Andırın ilçesinde 6, Elbistan ilçesinde ise 2 mahalledeki ilk ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Sivas

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." denildi.

Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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