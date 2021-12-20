Eğitime kar engeli
Bitlis merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında bugün ve yarın, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçeleri ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verildi.
Van
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, bugün öğleden sonra ve yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Nurhak ve Göksun kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Öte yandan merkez Onikişubat ilçesinde 14, Andırın ilçesinde 6, Elbistan ilçesinde ise 2 mahalledeki ilk ve ortaokullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Sivas
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İmranlı ilçemizde 20.12.2021 tarihinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 günlük ara verme kararı alınmıştır." denildi.
Öte yandan kent merkezinde ve ilçelerde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.