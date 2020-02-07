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Eğitim

Eğitime kar engeli

Denizli'nin Çal ve Çameli ilçelerinde ve Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Sebahatdin Zeyrek   | 07.02.2020
Eğitime kar engeli

Denizli

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi. 

Kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Çameli ve Çal ilçesi genelinde 7 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini kaydedildi.

Erzincan

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle okullarına taşımalı olarak gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Refahiye ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.


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