Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,938.40
BTC/USDT
98,816.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da gerçekleştirilen “Doha Forum 2024”te basın toplantısı düzenliyor.
logo
Eğitim

Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı

Türkiye'de eğitime yönelik harcamalar 2019-2023 döneminde toplam 2,6 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Mustafa Çalkaya  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı

Ankara

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede toplam eğitim harcamaları 5 yılda kademeli olarak arttı.

Söz konusu harcama 2019'da 251 milyar 924 milyon lira, 2020'de 267 milyar 596 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 2021'de 347 milyar 66 milyon lirayı bulan eğitim harcamaları, 2022'de 587 milyar 438 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl ise bu alanda 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lira harcama yapıldı. Böylece eğitime harcanan tutar 2019-2023 döneminde 4,5 katına çıkmış oldu. Anılan dönemdeki toplam harcama 2 trilyon 584 milyar 868 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde devletin eğitime yönelik harcamaları da yükseldi. Söz konusu harcamalar 2019'da 187 milyar 600 milyon lira iken yaklaşık yüzde 400 artarak geçen yıl itibarıyla 936 milyar 914 milyon liraya yükseldi. Devlet, eğitime 5 yılda toplam 2 trilyon 49 milyar 599 milyon lira ayırdı.

Hane halkının aynı döneme ilişkin eğitim harcamaları ise yaklaşık yüzde 178,4 artış göstererek, 54 milyar 70 milyon liradan 2023 itibarıyla 150 milyar 510 milyar liraya yükseldi. Hane halkı 5 yılda eğitim için toplam 427 milyar 881 milyon lira harcadı.

Öğrenci başına en çok harcama yüksek öğretimde

Bu dönemde öğrenci başına yapılan harcamalarda da artış görüldü. Yükseköğretimde 2019'da öğrenci başına 19 bin 409 lira harcamada bulunulurken, bu tutar, 2023'te 84 bin 759 liraya ulaştı.

Ortaöğretimde öğrenci başına 2019 yılında 12 bin 21 lira harcama yapılırken, 2023 itibarıyla söz konusu tutar 44 bin 558 lira oldu.

Türkiye'de 2019-2023 döneminde eğitim harcamalarının dağılımı şöyle (milyon lira):

YılToplamDevletHane halkları
2019251.924187.60054.070
2020267.596203.65054.111
2021347.066256.71377.675
2022587.438464.72291.515
20231.130.844936.914150.510
Toplam2.584.8682.049.599427.881
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesini kutladı
Anadolu Otoyolu'nda çekiciye çarpan otomobildeki iki kişi öldü, bir kişi yaralandı
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi

Benzer haberler

Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı

Eğitime 5 yılda toplam 2,6 trilyon lira harcandı

Türkiye'de sağlık harcamaları 2023'te 1 trilyon 244 milyar lirayı geçti

Çevreyi korumaya geçen yıl 224,6 milyar lira harcandı

Türkiye'de 2023'te eğitim harcamaları 1,1 trilyon lirayı geçti

Türkiye'de 2023'te eğitim harcamaları 1,1 trilyon lirayı geçti
Türkiye'de 2023'te kültür harcamaları arttı

Türkiye'de 2023'te kültür harcamaları arttı
Türkiye'nin ihracatı ekimde 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatı ekimde 23,5 milyar dolar olarak gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet