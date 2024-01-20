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Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
e-YDS sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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