e-YDS sonuçları açıklandı
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.