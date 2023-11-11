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Eğitim

e-YDS sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/11) sonuçları açıklandı.

İsa Toprak  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
e-YDS sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen e-YDS 2023/11 İngilizce sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar için sınav sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

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