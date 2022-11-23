Dolar
18.62
Euro
19.37
Altın
1,751.25
ETH/USDT
1,173.20
BTC/USDT
16,527.00
BIST 100
4,854.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı

Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını açıkladı.

Emre Ayvaz, Ömer Ürer   | 23.11.2022
Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Düzce

Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla il genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım'da eğitim öğretime ara verildiğini, ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını ifade etti.

Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

Sosyal medya hesabından tekrar paylaşım yapan Vali Atay, il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime verilen aranın 25 Kasım Cuma gününe uzatıldığını vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler okullarımızı cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uludağ'da kar yağışı başladı
EGM, "yeni bir deprem beklendiği" paylaşımlarına itibar edilmemesini istedi
AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi
Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak
Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet uygulayan 2 sağlık personeline disiplin cezası

Benzer haberler

AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi

AFAD, Düzce'de saat 19.00 itibarıyla elektrik kesintisi bulunmadığını bildirdi

Düzce'de ana su alma regülatöründeki arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacak

İçişleri Bakanı Soylu: Düzce'deki depremin ardından kamu binalarında kayda değer hasar yok

Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı

Düzce'de eğitim öğretime verilen ara 25 Kasım'a uzatıldı
Ataşehir'deki yeni nesil titreşim ölçüm cihazı Düzce depremini kaydetti

Ataşehir'deki yeni nesil titreşim ölçüm cihazı Düzce depremini kaydetti
Sağlık Bakanı Koca, Düzce depreminde yaralı sayısının 93 olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Düzce depreminde yaralı sayısının 93 olduğunu açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet