Dolar
18.63
Euro
19.57
Altın
1,796.32
ETH/USDT
1,268.60
BTC/USDT
16,966.00
BIST 100
5,046.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Düzce'de depremin ardından okullar eğitime hazır hale getiriliyor

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında 5 Aralık'a kadar tatil edilen okullar, eğitime hazır hale getiriliyor.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 01.12.2022
Düzce'de depremin ardından okullar eğitime hazır hale getiriliyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, AA muhabirine, depremde kentteki hiçbir okulda yıkım olmadığını söyledi.

Okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarının, depremde faydasının görüldüğünü anlatan Kırbaç, "309 resmi, 38 özel okulumuzun incelemesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri tarafından yapıldı. Çok şükür ağır hasarlı, orta hasarlı binamız yok. Sayın Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı 4 okulumuza ilişkin Bakanlığımız ileri inceleme yapmayı uygun gördü. O okullarda da tekrar bir deprem performansı analizi yapılacak. O rapora göre de o okullarla ilgili bir karar verilecek." diye konuştu.

Kırbaç, kent merkezi ve 7 ilçede okullardaki çalışmaların eğitimin tekrar başlayacağı 5 Aralık'a kadar tamamlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Okullarımızı eskisi kadar hatta eskisinden daha güzel hale getirmek için kent merkezi ve 7 ilçede, Milli Eğitim müdürlükleri, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz hep birlikteyiz. Bakanlığımızın bize gönderdiği ödeneklerle okullarımızın tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber Bakanımızın açıkladığı ve inceleme yapılacak 4 okulumuzda ise öğrencilerimizin öğrenim faaliyetine devam edeceği okulları belirledik. Öğrencilerimizin gidecekleri okullardaki düzenleme çalışmalarımız bitme aşamasına geldi. Öğrencilerimizin taşınmasıyla ilgili planlama da yapıldı. Velilerimize bilgilendirmeler yapılıyor. "

Çalışmaların şu an için yerinde gittiğini belirten Kırbaç, "Okullardaki onarım çalışmalarımızın yüzde 85'ini tamamladık. Cuma akşamı itibarıyla hedefimiz; çalışmaları tamamlamış olmak. Cumartesi ve pazar da son temizlik çalışmalarını yapıp hazır hale getireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 zanlı tutuklandı
Şehit Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz, Hakkari'de son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da düşen uçağın kalkışı öncesindeki görüntüleri ortaya çıktı

Benzer haberler

Düzce'de depremin ardından okullar eğitime hazır hale getiriliyor

Düzce'de depremin ardından okullar eğitime hazır hale getiriliyor

Düzce Valiliğinden "deprem sonrası yüksek kira talebi" açıklaması

Düzce'deki depremde zarar gören hanelere 10 milyon lira aktarıldı

Düzce'de depremde ağır hasar gören cami yıkıldı

Düzce'de depremde ağır hasar gören cami yıkıldı
Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor

Düzce'de depremzedeler için konteynerler kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyümede 2022'yi rekor düzeyde kapatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye büyümede 2022'yi rekor düzeyde kapatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet