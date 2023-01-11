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Eğitim

DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Selma Kasap   | 11.01.2023
DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Aralık 2022-4 Ocak 2023'te tercihleri alınan 2022-DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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