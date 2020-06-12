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Eğitim

Doçentlik sürecini hızlandıran karar Resmi Gazete'de

Üniversitelerarası Kurul tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda 2 kez yapılan doçentlik başvuruları, ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere 3 defaya çıkarıldı. Karar, gelecek yıldan itibaren geçerli olacak.

Ahmet Sertan Usul   | 12.06.2020
Doçentlik sürecini hızlandıran karar Resmi Gazete'de

Ankara

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından başka bir tarih belirlenmedikçe yılda 2 kez yapılan doçentlik başvuruları, ocak, mayıs ve eylül aylarında olmak üzere 3 defaya çıkarıldı.

Başvurular, ilgili ayların 20'nci günü başlayıp, en geç son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılacak. Bu uygulama, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Doçentlik işlemlerinde dijital imkanlardan faydalanılacak

Doçentlik başvurularında asgari şartların sağlanıp sağlanmadığı daha önce hem ön inceleme komisyonu hem de jüri üyeleri tarafından ayrı ayrı incelenirken, yapılan düzenlemeyle bu görev sadece jüriye bırakıldı.

Doçentlik değerlendirme jürisine atanan üyelere, jüri üyeliği görevi ve doçentlik başvurusunda bulunan adaylara jüri bilgileri elektronik ortamda erişime açılacak. Jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri, erişime açıldığı tarihi izleyen 5'inci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak.

Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu, ilgililere elektronik ortamda erişime açılacak ve erişime açıldığı tarihi izleyen 5'inci gün ilgililere bildirilmiş kabul edilecek.

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