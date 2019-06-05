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Eğitim

Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma

Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık ve Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajını daha iyi öğrenip anlayabilmesi amacıyla hazırlanan "Hafız: Lafzın Hamili Mananın Amili" eseri yayımlandı.

Sefa Şahin   | 05.06.2019
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık ve Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajını daha iyi öğrenip anlayabilmesi amacıyla hazırlanan eser yayımlandı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i okuma ve ezberlemelerinin yanı sıra anlam dünyası hakkında farkındalık kazanmaları amacıyla her sayfadan birer ayete ilişkin "Bilgi", "Mesaj" ve "Kelime Dağarcığı" başlıklarında bilgilerin yer aldığı "Hafız: Lafzın Hamili Mananın Amili" eseri 3 cilt halinde basıldı.

Eserde, hafızlık eğitimi gören öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde başvurularını kolaylaştırmak ve hafızlıklarını pekiştirmeye katkı sağlamak için ayetlerin bulunduğu Kur'an-ı Kerim sayfalarının yanı sıra namazlarda çok sık okunan son on surenin tamamına yer verildi.

Ayrıca surelerin indiriliş sebebi, ayet sayısı ve sure isimlerinin anlamı gibi kısa bilgilerin de bulunduğu eserde, Diyanet İşleri Başkanlığının "Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir" ile Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili" eserlerindeki mealler esas alındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, hafızlık öğrencilerinin her gün bir sayfa ezber verdiğini belirterek, "Yayımladığımız eserde sayfa içerisinde diyelim ki bir ayet öne çıkartılıyor. O ayetin meali veriliyor, neden indirildiği üzerinde duruluyor. Böylelikle hafızlığa çalışan öğrencimiz aynı zamanda Kur'an'ın verdiği mesajları da her sayfada bir mesaj olmak üzere öğrenmiş oluyor. Bu, önceki yıllardaki eğitimden önemli bir farktır." diye konuştu.

"Hafızlık eğitiminde yeni arayışlar var"

Türkiye'de hafızlık konusunda klasik bir sistemin uygulandığını ancak yeni arayışların da yapıldığını vurgulayan Muslu, İstanbul, İzmir ve bazı illerde Kur'an kurslarında hafızlık öğretim programının bilgisayar destekli olduğunu söyledi.

Muslu, klasik hafızlık eğitim sistemine göre her cüzün son sayfasının son ayetinden ilk sayfasına doğru ezber verildiğini hatırlatarak, "Bu arada geçen yıl başlattığımız 'Kur'an'ı Anlama' programı var. Şu anda pilot olarak yaklaşık 15 kursta, 7-8 ilde uygulanıyor. Bu programın amacı da yine Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları hafızlık yapan öğrencilerimizin öğrenmesi." bilgisini verdi.

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