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Eğitim

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, 8-14 Eylül'de tercihleri alınan sınavın yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.


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