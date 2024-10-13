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Eğitim

Diş hekimliği alanında düzenlenen iki sınavın soru ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bugün düzenlenen 2024-DUS 2. dönem ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem soru ve cevapları erişime açıldı.

Selma Kasap  | 13.10.2024 - Güncelleme : 13.10.2024
Diş hekimliği alanında düzenlenen iki sınavın soru ve cevapları erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) soru ve cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün düzenlenen iki sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar için de temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar, sınav sorularına ve cevaplarına 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 23 Ekim saat 23.59'da sona erecek.


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