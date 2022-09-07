Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2022-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
ANKARA (AA) - Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2022-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinden yapılan duyuruya göre, 24 Ağustos-1 Eylül'de tercihleri alınan 2022-DGS'nin yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-14 Eylül'de yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından, 8 Eylül'den 12 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemleri gerçekleştirilebilecek.
E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin internet sitesinde belirtilen belgeleri, ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.