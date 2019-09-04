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Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ahmet Sertan Usul   | 04.09.2019
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül'de yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

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