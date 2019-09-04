Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 9-13 Eylül'de yapılacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.