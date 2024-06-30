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Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sona erdi.

Buğrahan Ayhan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı

Ankara

DGS, 81 il ve Lefkoşa'da uygulandı. Sınav için 903 bina ve 13 bin 510 salon kullanıldı, emniyet görevlileri dahil 43 bin 299 kişi görev yaptı.

300 binden fazla adayın başvurduğu sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu ve 135 dakika süre verildi.

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