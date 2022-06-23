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Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Temmuz'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ​​​​​​​(2022-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Selma Kasap   | 23.06.2022
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

2022-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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