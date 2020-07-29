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Eğitim

Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 29.07.2020
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Ağustos'ta uygulanacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Geçiş Sınavı (2020 DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

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