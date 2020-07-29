Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Ağustos'ta uygulanacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Geçiş Sınavı (2020 DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.