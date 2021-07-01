Euro
10.33
Dolar
8.68
BIST 100
1,364.72
Altın
1,778.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Eğitim

DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2021-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

Fırat Taşdemir   | 01.07.2021
DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Temmuz'da yapılacak DGS adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar tüm koronavirüs varyantlarına karşı etkili
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener, 3. doz aşının 'antikor yanıtını yeniden uyarmak' için gerektiğini söyledi
Almanya Türkiye dahil 80 ülkeye genel seyahat uyarısını kaldırdı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'normalleşme sürecinde bireysel tedbirlere devam' uyarısı
Moskova'da 'yeniden' aşılama süreci başladı

Benzer haberler

DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

DGS'ye giriş belgeleri erişime açıldı

YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı

YKS'nin üçüncü oturumu YDT sona erdi

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri sona erdi
YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
Üniversite adaylarının YKS maratonu başlıyor

Üniversite adaylarının YKS maratonu başlıyor