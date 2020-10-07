Euro
9.28
Dolar
7.88
BIST 100
1,151.35
Altın
1,890.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da
logo
Eğitim

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yıldız Aktaş   | 07.10.2020
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-15 Ekim'de yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 9-13 Ekim tarihlerinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor
İran'da son 24 saatte 239 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden iki doktorun adı tesiste yaşatılacak
Ege Üniversitesinin Kovid-19 için aşı çalışmaları hayvan deneyleriyle sürüyor
'Genç yaştaki hastalarımı kaybettim'

Benzer haberler

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM sınav başvurularında fotoğraf güncellemesini dijital ortama taşıdı

2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için ek başvuru alınacak

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı

Yükseköğretime milli sporcu yerleştirmeleri için tercih başvuruları başladı
ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli kadroları için tercih alacak
DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı

DGS tercihleri için 'son gün' uyarısı