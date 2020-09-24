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Eğitim

DGS tercih işlemleri yarın başlıyor

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS tercih işlemlerinin yarın başlayacağını belirterek, "Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz" dedi.

Selma Kasap   | 24.09.2020
DGS tercih işlemleri yarın başlıyor

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

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