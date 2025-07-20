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Eğitim

DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için bugün düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
DGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntülenme süreci, 30 Temmuz'da sona erecek.

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