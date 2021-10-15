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Eğitim

DGS ek tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Dikey Geçiş Sınavı kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 15.10.2021
DGS ek tercihleri başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

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