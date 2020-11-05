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Eğitim

DGS ek tercihleri alınmaya başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başladı.

Selma Kasap   | 05.11.2020
DGS ek tercihleri alınmaya başladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 11 Kasım'a kadar yapılacak. 

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

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