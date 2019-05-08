DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı
ÖSYM, 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceği hatırlatıldı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceği hatırlatıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan yapılan paylaşımda, 2019 DGS için internet aracılığıyla bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.