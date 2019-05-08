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Eğitim

DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı

ÖSYM, 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceği hatırlatıldı.

Burcu Çalık   | 08.05.2019
DGS başvuruları için 'son gün' uyarısı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceği hatırlatıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan yapılan paylaşımda, 2019 DGS için internet aracılığıyla bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği ifade edildi.

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