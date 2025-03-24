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Eğitim

Ders kitaplarında kullanılan 6 harita güncellendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında imzalanan protokol kapsamında ders kitaplarında kullanılması için 6 harita güncellenirken 40 yeni harita hazırlandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Ders kitaplarında kullanılan 6 harita güncellendi

Ankara

MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile MSB Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, ders kitapları ile eğitim araçlarında kullanılmak üzere temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı.

Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.

Protokol çerçevesinde öğrenme süreçlerinde daha işlevsel kullanılabilmesi amacıyla bilimsel ilkelere uygun şekilde çizilen haritalar, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer almak üzere hazırlandı.

Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor.

İlk etapta 6 harita güncellendi ve 40 yeni harita hazırlandı

Açıklamaya göre, mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken, 40 yeni harita hazırlandı. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvurusu yapılacak taslak ders kitapları ve eğitim araçlarında da bu haritaların kullanımı esas alınacak.

Bu kapsamda, "Türkiye'nin Mülki İdare Bölümleri ile Kara ve Deniz Komşuları Haritası", "Türk Dünyası Haritası", "Türkiye Fiziki Haritası", "Kıbrıs Adası Fiziki Haritası", "Dünya Siyasi Haritası" ve "Dünya Fiziki Haritası" güncellendi.

Tarım devriminin gerçekleştiği bölgelerin, İslamiyet'in doğduğu dönemin, Osmanlı Devleti'nin nüfuz ve hakimiyet alanlarının, İslamiyet'in yayılışının haritaları ile Eski Çağ Anadolu Medeniyet havzalarının, Türkiye Selçuklu Devleti ve Uygur Devletleri haritaları başta olmak üzere 40 yeni harita hazırlandı.

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