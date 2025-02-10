Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 fakülte kuruldu
Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülteler kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aksaray Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesinde ise Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.