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Eğitim

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 fakülte kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülteler kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buğrahan Ayhan  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 fakülte kuruldu

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aksaray Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesinde ise Manavgat Yabancı Diller Fakültesi kuruldu.

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