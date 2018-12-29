Çocuklara kütüphaneyi sevdirecek proje

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün İstanbul'u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri kapsamında, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen müzikli masal dinletisi etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

Fotoğraf: AA/Mücahit Türetken

İSTANBUL

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 2023 Vizyonu çerçevesindeki İstanbul'u Okuyorum ve Kütüphanede Hayat Var Projeleri kapsamında, İcadiye İlkokulu'nda düzenlenen müzikli masal dinletisi etkinliği çocuklardan büyük ilgi gördü.

Okul kütüphanesinde ve sınıflarda oluşturulan ortamlarda eş zamanlı olarak düzenlenen etkinlikte masal anlatıcıları Necibe Gümüşkaya Bozkurt ve İlknur Öztürk, "Deli Dumrul"u öğrencilere anlattı.

"Hikayeler bizi birbirimize bağlar"

Etkinlik sonrası AA muhabirine konuşan Bozkurt, hikaye anlatma sanatının insanın kendisiyle buluşma sanatı olduğunu belirterek, "Kendisiyle buluşabilmiş insan, kendi özünden, yani kendi topraklarından olanı, gözden göze, kulaktan kulağa, kalpten kalbe anlatır." dedi.

Bozkurt, kendisini geliştirmek için aldığı anlatıcılık eğitimi sonrası daha iyi duyan bir insan, öğrencilerini daha iyi anlayabilen bir öğretmen olduğunu dile getirdi.

Matematik öğretmeni olduğunu aktaran Bozkurt, "Derslerimde hikayelerle matematiği anlatıyorum. Çünkü hikayeler bizi birbirimize bağlar. İnsanlık olarak birbirimizi anlamaya ve birbirimize bağlanmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Kültürel mirasa sahip çıkan nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz"

Türkçe öğretmeni İlknur Öztürk ise kütüphaneler ve kitapların değerli olduğunu belirterek, kütüphanelerin aktif ve yaşanılan yerler olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Hikayelerin önemi üzerinde duran Öztürk, "Masalların, hikayelerin, Yahya Kemal’in dediği gibi kökü mazide olan ve geleceğe öyle bakan nesiller istiyoruz biz. Hiçbir şey köksüz ve özsüz değildir. Bizler de özümüze sahip çıkmak ve kökleşmek için anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyadaki masalların ortak özelliği bulunduğunu bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Bugün anlattığımız masal, bizim kadim geleneğimizden, UNESCO tarafından sözlü, somut olmayan kültürel miras listesine de giren Dede Korkut Masallarıydı. Biz de oradan bir Deli Dumrul masalı anlattık öğrencilerimize. Bunun daim olmasını ve kültürel mirasa sahip çıkan çocukların ve nesillerin yetişmesini arzu ediyoruz."

Hedef her okulda bir masal anlatıcısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje yürütücüsü Özgür Aras Tüfek de 2023 Vizyonu kapsamında gerçekleştirdikleri 23 projeden birinin "Kütüphanede Hayat Var" çalışması olduğunu dile getirdi.

Proje ile okul kütüphanelerinin yaşayan, canlı, hayat dolu mekanlar haline gelmesinin amaçlandığını ifade eden Tüfek, şöyle konuştu:

"Okullarımızda yer alan kütüphanelerin öğrencilerin gitmediği, kapalı kapıların arkasında tozlu raflarda kitapların olduğu mekanlar olarak değil de koşarak gelip, ilgiyle masallar, müzikler dinledikleri mekanlar haline gelmesini hedefliyor projemiz. Çok değerli masal anlatıcılarımız kadim kültürümüzden esinlenerek oluşturulan masalları öğrencilerimizle bir araya getiriyorlar."

Tüfek, projenin tüm okullarda uygulanmasını hedeflediklerini ayrıca ileride her okulda bir masal anlatıcısı yetiştirmek istediklerini kaydetti.

Muhabir: Mücahit Türetken