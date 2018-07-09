Çocuklar "üniversiteli" oldu

VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı vermek amacıyla "Çocuk Üniversitesi" kurdu.

Çocuklara üniversiteyi tanıtmak, çağın bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak amacıyla kurulan "Çocuk Üniversitesi" programına, 45 çocuk kayıt yaptırdı.

Program kapsamında 6-13 yaş grubundaki çocuklar, "Doğa okulu", "Yenilikçi fen laboratuvarı uygulamaları" ve "Gerçekliğin ötesinden bakmak, sanal gerçeklik" alanlarında iki hafta boyunca üniversite öğretim üyelerinden eğitim alacak.

Kayıt döneminin tamamlanmasının ardından YYÜ Eğitim Fakültesi binasında "Çocuk Üniversitesi" açılış programı düzenlendi.

Törene katılan Vali Vekili Mehmet Parlak, anlamlı bir program için bir araya geldiklerini belirterek, "Çocuk Üniversitesi" projesinin üniversitenin son zamanlardaki en önemli çalışmalarından biri olduğunu söyledi.

Çocukların eğitimi konusunda teoride birçok yaklaşımın olduğunu vurgulayan Parlak, "Çocuk bir boş levha ve işlememiz, doldurmamız gereken, tamamen vatandaşlık odaklı birçok ahlaki ödevi yüklememiz gereken bir birey midir yoksa kendi şahsına münhasır hiçbir sınırlamaya gerek kalmadan yetişecek özgür bir birey mi? Bu iki yaklaşımında artıları ve eksileri var. Çocuğu özgür bırakmak gerekir ama milli manevi değerleri donanmış şekilde geleceğimizin yarınları ülkemizin umudu olan çocukların, sahip olduğumuz milli ve manevi değerler anlamında yetişmesi de önem arz ediyor. Bunu okullarda aldığı eğitime ilave anlamında tamamlayıcı eğitim olarak ele almak gerekiyor." diye konuştu.

Parlak, çocuk üniversitesinin, çocuklarımıza değerler eğitimi anlamında güzel işlevler yüklemesini dileyerek, "Çocuklarımız çok şanslı. Ben üniversiteyi, kazandığım zaman görebildim ama her geçen gün şartlar iyileşiyor, ülkemiz gelişiyor. Bu yaşta çocuklarımızın üniversite deneyimi elde edecek olması büyük kazanım. Yeni ufuklar oluşturacak, hayal dünyalarında yeni izler bırakacak birtakım tecrübeleri görmüş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Çocukların bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlayacak.

YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel de çocukların bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunacak önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Çocukların uygulamalı eğitimler almalarının, genç yaşlarda kariyer planlaması yapmalarına ve mesleklerinin seçiminde daha özgürce karar vermelerine katkı sunacağına dikkati çeken Demirel, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, önemli bir eksikliği gidermesi açısından önemlidir. Ayrıca çocuklarımızın karakterlerinin gelişimi döneminde bilimsel donanımları yanında milli ve manevi değerlerine bağlı ve doğru bilgilendirilmiş, vatanperver nesiller olarak yetiştirilmesine de katkı sunacaktır. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklara bulaşmadan saf ve safi zihinlerini bilim ve sanat ile buluştuğu bir merkez ve üniversite olmaktan memnuniyet duyduğumuzu bildirir, emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Asiye Parlak Rakap ise üniversitenin toplumla bütünleşmesine katkı sunulması açısından önemli bir çalışma yaptıklarını aktardı.

Çocuklara yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sağlamak, üniversitede bunun uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla çalışmayı başlattıklarını belirten Rakap, "Üniversite ve toplum iş birliğine dayanan bir uygulama ve çocuklarımızın sadece ders görmesi, akademik anlamda yetişmesi değil, aynı zamanda oynayarak, deneyimleyerek çalışmalar yürütmesini hedefliyoruz. Bu anlamda üniversitenin öncelikle bölgemize, sonrasında da ülkemize anlamlı bir farkındalık yaratacağını düşünüyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız ve onlar için daha anlamlı çalışmalar yürütmek istiyoruz. Kayıtlarımız doldu. 45 öğrencimiz programda eğitimlerine devam edecekler. Çocuklarımıza tüm hayatları boyunca başarılar diliyoruz." dedi.

Muhabir: Cemal Aşan