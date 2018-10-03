Cibuti'deki Maarif Okulları'nda eğitim öğretim başladı

İSTANBUL

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Cibuti'deki okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başkent Cibuti’deki TMV okullarında yeni eğitim öğretim yılının açılışı için tören düzenlendi. Anaokulundaki programa Cibuti Büyükelçisi Sadi Altınok, Türkiye Maarif Vakfı Afrika Koordinatörü Mustafa Efe, Cibuti Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Mezunları Dernek Başkanlığı heyeti, Türk paydaş kurumları, Türk ve yerel sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Milli marşların okunmasının ardından okulların tanıtım videolarının izlettirildiği programda, öğrenciler şarkı ve şiirler seslendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükelçi Altınok, Cibuti'de çok kıymetli anlara tanık olduğunu belirtti. Türk okullarının Cibuti'de açılmış olmasının tarihi bir olay olduğunu aktaran Altınok, şu ifadelere yer verdi:

"Burada hep beraber bir tarih yazılmaktadır. Türkiye'nin projeleri eğitimle sınırlı olmayıp farklı alanlarda devam eden pek çok projesi bulunmaktadır. Türkiye - Cibuti dostluğunun derinleşmesinde bu projelerin çok büyük katkısı olacaktır. Tahsis edilmiş yeni arazide yeni bir okul açmak üzere hazırlıklar devam ettirilmektedir. Hazırlıkları devam eden projeler ile tüm kademelerde başlatılması hedeflenen eğitim faaliyetleri sonucunda Cibuti'de Türk Üniversitesi kurulması arzu edilmektedir. Bugün anaokulunda eğitim alan öğrencilerimizin Türkiye üniversitelerinde eğitim aldığı günleri görmek istiyoruz. İş birliğimiz her alanda artarak devam edecektir."

Protokol üyeleri de programda birer konuşma yaparken, Türkiye-Cibuti dostluğunun memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Konuşmaların ardından yeni eğitim öğretim yılına başlayan okulun açılış kurdelesi kesildi.

Muhabir: Kaan Bozdoğan