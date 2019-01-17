NKÜ Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Albayrak, "Çocuklarda karne kötü olacağı zaman cezalandırılma olacağı gibi bir hissiyat ortaya çıkıyor. Cezalandırma iyi bir öğrenme modeli değil." dedi.

TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, yarı yılda karnesinde kötü notlar olan çocukların cezalandırılmaması gerektiğini söyledi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı yıl tatilinin öğrenciler için hataları ve eksikleri görme açısından önemli bir dönem olduğunu belirtti.

Ara karne döneminin eksikliği tespit edilen derslerin düzeltilmesi için bir fırsat sunduğuna vurgu yapan Albayrak, "Ara karneyi, bazı şeyleri analiz edip daha sonra da bir şekilde tamir etme imkanı olarak değerlendirebiliriz. Hangi konulara daha fazla eğilmeli veya çocuğun hangi konularda eksiklikleri var, bunların giderilmesi açısından bize gösterge olabilir." dedi.

"Herkes her alanda başarılı olamıyor"

Velilerin de çocuklara daha yapıcı yaklaşması ve asla sert davranmaması gerektiğini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Cezalandırmadan ziyade daha açıklayıcı, daha yol gösterici, daha olumlu tavırlarla çocuklara ve öğrencilere yaklaşmalıyız. Öncelikle çocuklarımızı iyi tanımalıyız. Hangi konulara yatkınlar hangi konulara daha az yatkınlar bunu iyi tahlil etmeliyiz. Bence buradaki kilit nokta bu. Çünkü şöyle bir şey var. Herkesin sayısal bir zekası olmayabilir.

Ya da sözel bir zekası olmayabilir. Herkes her alanda başarılı olamıyor. Bu konuda çocuklarımızı çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Çocuğun eksik olduğu yerleri bulmalı ve düzeltmeye çalışmalıyız. Ya da çocuğu yetenekli olduğu alana yönlendirmeliyiz."

Veliler aşağılayıcı sözlerden uzak durmalı

Albayrak, çocuklara gösterilecek sert tepkinin ileri yaşlarda sosyal fobi denilen olumsuz duruma yol açabileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarda ve ergenlerde karne kötü olacağı zaman cezalandırılma olacağı gibi bir hissiyat ortaya çıkıyor. Ebeveynlerin kesinlikle cezalandırmadan uzak durması gerekiyor. Cezalandırma iyi bir öğrenme modeli değil. Karne kötü geldi diye çocuğu belli şeylerden men etme, cezalandırma, hakaret etme gibi şeyler olumsuz bir hatıra oluşturur. Bu hatırat da ömür boyu devam edecek olumsuz davranış modellerine yol açabilir.

Mesela çocukluk zamanlarında çok fazla eleştiriye maruz kalan çocuklarda sosyal fobi denen bir durum ortaya çıkıyor. Yani kendini ifade edememe gibi bir durum ortaya çıkıyor. Velilerin özellikle cezalandırma noktasında çok dikkatli olması gerekiyor. Velilerin karne kötü de gelse çocukları aşağılayıcı söylemlerden ve tavırlardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz."

Muhabir: Ömer Ural