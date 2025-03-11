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Eğitim

Çanakkale'de 18 Mart'ta okullarda eğitime 1 gün ara verilecek

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecek.

Burak Akay  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Çanakkale'de 18 Mart'ta okullarda eğitime 1 gün ara verilecek

Çanakkale

Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

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