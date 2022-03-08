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Eğitim

Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 'Mudanya Üniversitesi' kurulacak

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifine göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Ahmet Alp Özden   | 08.03.2022
Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 'Mudanya Üniversitesi' kurulacak

TBMM

TBMM Başkanlığına sunulan Yükseköğretim Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, "İstanbul Ayvansaray Üniversitesi"nin isminin "İstanbul Topkapı Üniversitesi" şeklinde değiştirilmesini öngörüyor.

Teklife göre, Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Mudanya Üniversitesi adıyla Bursa'da bir vakıf üniversitesi kurulacak.

Bu üniversite, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulundan oluşacak.

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