Bitlis'te eğitime yarın ara verildi
Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.
Muş
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.