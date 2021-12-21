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Eğitim

Bitlis'te eğitime yarın ara verildi

Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.

Şener Toktaş   | 21.12.2021
Bitlis'te eğitime yarın ara verildi Fotoğraf: Havva Dereağz/AA

Muş

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

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