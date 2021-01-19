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Eğitim

Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Aydın Arık   | 19.01.2021
Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi

Bingöl

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumları bünyesindeki rehabilitasyon merkezleri ve kişisel gelişim kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel ve resmi ana okullarında bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamileler de aynı tarihlerde izinli sayılacak.

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