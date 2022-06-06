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Eğitim

BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerde yapılacak yaz okulları için öğrenci başvurularının 25 Haziran'da alınmaya başlanacağını duyurdu.

Muhammed Ali Toruntay   | 06.06.2022
BİLSEM yaz okulu başvuruları 25 Haziran'da başlayacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılı BİLSEM yaz okullarına ilişkin kılavuzun illere gönderildiği, kurslara 2-12. sınıflardaki tüm öğrencilerin başvurabileceği belirtildi.

Bakan Özer, konuya ilişkin açıklamasında, öğrencilerin okullarının bulunduğu il ve ilçe sınırları dışındaki BİLSEM'lerde açılacak kurslara da başvuru yapabileceğini belirtti.

"Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak. Kurslar, 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek." bilgisini paylaşan Özer, öğrencinin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesinde hangi atölye ya da ders varsa onlardan kurs açılacağını bildirdi.

Özer, kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerektiğini belirterek, "Öğrencilerimiz en fazla 2 farklı atölye/ders grubundan yaz okuluna devam edebilecek. Dersler, hafta içi ve cumartesi günleri, günde 2 saat haftada 8 saat olarak düzenlenecek. Yaz okulu, toplam 4 hafta sürecek. Dersler, 40 dakika olacak." ifadelerini kullandı.



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