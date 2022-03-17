Dolar
14.71
Euro
16.36
Altın
1,940.56
ETH/USDT
2,814.50
BTC/USDT
40,860.00
BIST 100
2,133.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün eğitim yapılmayacak.

17.03.2022
Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

İstanbul

İstanbul Valiliği, 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.

Giresun

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Rize

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.

Samsun

Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Trabzon

Trabzon'da il genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda, halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 968 bin 331'e çıktı

Benzer haberler

Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Türk çayı 10 yılda 203,9 milyon dolar kazandırdı

Ambulans helikopter Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında hastaların imdadına yetişiyor

Kızlar Manastırı, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi

Kızlar Manastırı, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi
Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Belçika

Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Belçika
Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'ndeki kar manzaraları havadan görüntülendi

Sümela Manastırı ve Altındere Vadisi'ndeki kar manzaraları havadan görüntülendi