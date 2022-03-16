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Eğitim

Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün eğitim yapılmayacak.

16.03.2022
Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Rize

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağına işaret edilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Trabzon

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde yarın tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.​​​​​​​

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