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Eğitim

Bakan Selçuk'tan TBMM'deki 'ilk nöbet' değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim." paylaşımında bulundu.

Selma Kasap   | 22.10.2019
Bakan Selçuk'tan TBMM'deki 'ilk nöbet' değerlendirmesi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) "Nöbetçi Bakan" uygulamasındaki ilk nöbetine ilişkin, "Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim." ifadesini kullandı.

Selçuk, TBMM'de her hafta için 3 "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamındaki bugünkü nöbetine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında öğrenciyken çok nöbet tuttuğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Öğretmenlikten hatırladığım 'sen gençsin, tutarsın' sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim" değerlendirmesinde bulundu.

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