Bakan Selçuk'tan TBMM'deki 'ilk nöbet' değerlendirmesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim." paylaşımında bulundu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) "Nöbetçi Bakan" uygulamasındaki ilk nöbetine ilişkin, "Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim." ifadesini kullandı.
Öğrenciyken çok nöbet tuttum. Öğretmenlikten hatırladığım "sen gençsin tutarsın” sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, meclise nöbetçi bakan uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim:)— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 22, 2019
Selçuk, TBMM'de her hafta için 3 "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamındaki bugünkü nöbetine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Paylaşımında öğrenciyken çok nöbet tuttuğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Öğretmenlikten hatırladığım 'sen gençsin, tutarsın' sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclis'e 'Nöbetçi Bakan' uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim" değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.