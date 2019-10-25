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Eğitim

Bakan Selçuk'tan öğretmenin velilerce darp edilmesine tepki

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Diyarbakır'da bir öğretmenin darbedilmesi olayına ilişkin"Saldırganların velimiz olması ise başka bir acı. Olayı kınıyor, takibimde olacağının bilinmesini istiyorum" dedi.

Orhan Onur Gemici   | 25.10.2019
Bakan Selçuk'tan öğretmenin velilerce darp edilmesine tepki

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'da bir öğretmenin darbedilmesi olayına ilişkin "Şiddet kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin kabul edilmesi mümkün değilken; bir eğitimcinin okulda öğrencilerinin gözleri önünde darbedilmesini tarif edemiyorum. Saldırganların velimiz olması ise başka bir acı. Olayı kınıyor, takibimde olacağının bilinmesini istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Selçuk, Twitter hesabından, 21 Ekim'de Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darbedilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin kabul edilmesi mümkün değilken; bir eğitimcinin okulda öğrencilerinin gözleri önünde darbedilmesini tarif edemiyorum. Saldırganların velimiz olması ise başka bir acı. Olayı kınıyor, takibimde olacağının bilinmesini istiyorum."

Olayla ilgili jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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