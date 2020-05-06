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Eğitim

Bakan Selçuk Hakkari'deki meslektaşlarıyla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgını sonrasında internet ortamında yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Hakkari'de görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Selma Kasap   | 06.05.2020
Bakan Selçuk Hakkari'deki meslektaşlarıyla buluştu

Ankara

Yaklaşık 280 öğretmenle video konferansla gerçekleştirilen Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nı binlerce öğretmen de dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınla takip etti. 

Yaşanan süreç ve bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, bu dönemde uzaktan eğitim, psikososyal destek ve üretim alanlarında önemli adımların atıldığını, bu görevi tüm öğretmenlerin omuzladığını belirtti.

Bakan Selçuk, koronavirüs sürecinde dünyada pek az ülkenin hızla harekete geçerek uzaktan eğitime başladığını, bu ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu konuda meslektaşlarıma, çocuklarıma ve velilerimize teşekkür borçluyum. Türkiye, ulusal düzeyde ürettiği çözümlerle büyük mesafeler aldı. Türkiye'nin bu konuda öncülük etmesi, uluslararası medyada övgü alması gurur verici. Biz yapay zeka temelli üniversiteye hazırlık yazılımıyla, ortaöğretim tasarımında uzaktan eğitimle alınan derslerin sayılması yönünde kararlarımızla yeni bir döneme hazırlık yapıyorduk ama şimdi görüyorum ki bunlar hayatın kendisi olmaya başladı. Bu dönem tüm dünya için bir sınav. Meslektaşlarımız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyor."

Öğretmenliğin, öğretmenin kendi olgunlaşma serüveni olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, Türkiye'nin en genç öğretmen nüfusuna sahip Hakkari'deki meslektaşlarından kendilerini, branşları dışındaki alanlarda da geliştirmelerini istedi.

Selçuk, öğretmenlere "Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün, halk eğitim merkezlerinin açtığı ve uzaktan eğitimle verilen sertifika programlarına katılırsanız, bir enstrüman çalarsanız ya da halk oyunları, drama, masal anlatıcılığı gibi eğitimlerle kendinizi zenginleştirirseniz ders anlatışınız farklılaşır. Benim sizlerden beklentim tüm zümrelerin birbirleriyle temasta olması. Daha çok öğretmenle iş birliğine girin. Yeter ki siz zenginleşmek isteyin, hangi konuda araç gereç ne gerekiyorsa biz sizin yanınızdayız." diye seslendi.

Hakkari'ye davet

Sohbet şeklinde gerçekleşen buluşmada çocuklarıyla birlikte Bakan Selçuk'a seslenen bir meslektaşı da Ramazan Bayramı sonrasında kendisini Hakkari'de kahvaltıya davet ederek, "Otlu peynirimizi birlikte yiyelim." dedi.

Selçuk, daveti memnuniyetle kabul ederek, koronavirüs tedbirleri sonrasında fiziken de Hakkari'de olmak istediğini belirtti.

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları", Bakan Selçuk'un öğretmenlerle öz çekimiyle sona erdi.


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