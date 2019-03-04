Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 Mart Salı günü saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.