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Eğitim

Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Selma Kasap  | 04.03.2019
Bakan Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 Mart Salı günü saat 10.00'da başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak. 

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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