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Eğitim

Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köy öğretmenlerine çağrıda bulunarak okul kütüphanelerindeki eksik kitapları bildirmelerini istedi.

Musa Samur   | 27.02.2021
Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir." ifadelerini kullandı.

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