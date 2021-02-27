Bakan Kasapoğlu'ndan köy öğretmenlerine 'eksik kitap' çağrısı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, köy öğretmenlerine çağrıda bulunarak okul kütüphanelerindeki eksik kitapları bildirmelerini istedi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakanlığımızın yayınlarından oluşan kitap setlerini köy okullarına göndermek üzere hazırladık. Sevgili öğretmenlerim, kütüphanenizde eksikler, ihtiyaçlar varsa bize yazabilirsiniz. Bakanlığımızın bütün imkanları sizindir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.