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Eğitim

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 379 bin 796 aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Pazar günü 81 il ve 91 sınav merkezinde uygulanacak 2019-MSÜ'ye 379 bin 796 askeri öğrenci adayının gireceğini açıkladı.

Burcu Çalık   | 04.04.2019
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 379 bin 796 aday girecek

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü 81 il merkezinde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) 379 bin 796 adayın gireceğini bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-MSÜ ile ilgili bilgileri paylaştı.

İlki geçen sene uygulanan sınavın bu yıl ikincisinin 7 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğini belirten Aygün, 81 ildeki 91 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2019-MSÜ'ye 379 bin 796 adayın gireceğini ifade etti.

ÖSYM Başkanı Aygün, sınavın 10.15’te başlayacağını ve sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan test uygulanacağını kaydetti. Testte Türkçe ve temel matematikten 40'ar, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden 20'şer soru yer alacağını aktaran Aygün, adaylara 135 dakika süre tanınacağını belirtti.

Adaylara "saat" hatırlatması

Bu yıl uygulanacak tüm basılı sınavlarda olduğu gibi 2019-MSÜ'de de kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutulacağını söyleyen Aygün, açık nüfus müdürlüklerinin listesinin ÖSYM'nin internet sitesinde yer aldığını aktardı.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Aygün, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binalarında olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

- Geçen yıl 293 bin aday sınava katıldı

MSÜ'ye, sınavın ilk kez uygulandığı 2018'de başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.

2019-MSÜ'ye girmek isteyen adayların başvurularını 16 Ocak-27 Şubat'ta alan ÖSYM, sınav sonuçlarını 26 Nisan'da açıklayacak.

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